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Сегодня, 16:51

Райя — о переходе в «Арсенал»: «Я на седьмом небе от счастья»

Руслан Минаев
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал подписание контракта с «канонирами».

«Я на седьмом небе от счастья, что могу принять такой вызов в своей карьере и сделать шаг вперед.

Я следил за «Арсеналом» много лет и после того, как Микель пришел в клуб, здесь видна разница. Клуб заиграл совершенно по-другому. Уверенность команды и ее умение владеть мячом — основные причины, почему я здесь. Постараюсь помочь всем, чем могу", — цитирует Райя пресс-служба клуба.

«Канониры» заплатят за игрока 3 миллиона евро. Опция выкупа 27-летнего испанца составит 27 миллионов. Соглашение с Райя рассчитано на один сезон.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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