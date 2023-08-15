Сегодня, 16:51
Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал подписание контракта с «канонирами».
«Я на седьмом небе от счастья, что могу принять такой вызов в своей карьере и сделать шаг вперед.
Я следил за «Арсеналом» много лет и после того, как Микель пришел в клуб, здесь видна разница. Клуб заиграл совершенно по-другому. Уверенность команды и ее умение владеть мячом — основные причины, почему я здесь. Постараюсь помочь всем, чем могу", — цитирует Райя пресс-служба клуба.
«Канониры» заплатят за игрока 3 миллиона евро. Опция выкупа 27-летнего испанца составит 27 миллионов. Соглашение с Райя рассчитано на один сезон.