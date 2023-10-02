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Сегодня, 07:15

Гвардиола — о двух поражениях подряд: «Такое происходит — иногда мы проигрываем в течение сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал два поражения команды подряд. «Горожане» проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в матче Кубка английской лиги и «Вулверхэмптону» (1:2) в АПЛ.

«Такое происходит — иногда мы проигрываем матчи в течение сезона. Я бы сказал, что мы проигрываем не так часто, но это происходит, так что сейчас мы просто оправимся от этого, тщательно проанализируем произошедшее. Кроме того, скоро вернутся отсутствовавшие игроки», — приводит слова Гвардиолы Beanyman Sports.

«Манчестер Сити» с 18 очками занимает первое место в АПЛ. В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Арсеналом». Встреча пройдет 8 октября.

4 октября команда Гвардиолы сыграет с «Лейпцигом» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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