Игроки «Ливерпуля» определились с тем, кого хотят видеть заменой Клоппу

15 марта, 23:41
Футболисты «Ливерпуля» хотят, чтобы после ухода Юргена Клоппа команду возглавил его помощник Пеп Линдерс, сообщает Talk Sport.
По информации источника, за это выступает часть игроков мерсисайдцев.
В январе Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Ожидается, что Линдерс уйдет из команды вслед за 56-летним немецким специалистом.
После 28 туров «Ливерпуль» с 64 очками занимает второе место в АПЛ, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. Третьим идет «Манчестер Сити» (63 очка).
14 марта «Ливерпуль» дома разгромил чешскую «Спарту» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В четвертьфинале турнира команда сыграет с «Аталантой».