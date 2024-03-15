Игроки «Ливерпуля» определились с тем, кого хотят видеть заменой Клоппу

Футболисты «Ливерпуля» хотят, чтобы после ухода Юргена Клоппа команду возглавил его помощник Пеп Линдерс, сообщает Talk Sport.

По информации источника, за это выступает часть игроков мерсисайдцев.

В январе Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Ожидается, что Линдерс уйдет из команды вслед за 56-летним немецким специалистом.

После 28 туров «Ливерпуль» с 64 очками занимает второе место в АПЛ, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. Третьим идет «Манчестер Сити» (63 очка).

14 марта «Ливерпуль» дома разгромил чешскую «Спарту» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В четвертьфинале турнира команда сыграет с «Аталантой».