Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

15 марта, 23:41

Игроки «Ливерпуля» определились с тем, кого хотят видеть заменой Клоппу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футболисты «Ливерпуля» хотят, чтобы после ухода Юргена Клоппа команду возглавил его помощник Пеп Линдерс, сообщает Talk Sport.

По информации источника, за это выступает часть игроков мерсисайдцев.

В январе Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Ожидается, что Линдерс уйдет из команды вслед за 56-летним немецким специалистом.

После 28 туров «Ливерпуль» с 64 очками занимает второе место в АПЛ, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. Третьим идет «Манчестер Сити» (63 очка).

14 марта «Ливерпуль» дома разгромил чешскую «Спарту» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В четвертьфинале турнира команда сыграет с «Аталантой».

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
8
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Рэшфорда

«Манчестер Сити» опережает «ПСЖ» в гонке за подписание Гимарайнса