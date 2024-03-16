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16 марта, 09:48

«Манчестер Сити» опережает «ПСЖ» в гонке за подписание Гимарайнса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» опережает «ПСЖ» в борьбе за подписание полузащитника «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса, сообщает AS.

По данным источника, «горожане» хотят, чтобы Гимарайнс играл вместе с Родри в полузащите, и готовы заплатить за 26-летнего бразильца 127,5 миллиона долларов летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в подписании Гимарайнса и готов заплатить 115 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Ньюкасл» 39 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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