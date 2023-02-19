0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

19 февраля, 23:44

Инвесторы из Саудовской Аравии так и не выдвинули свое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Инвесторы из Саудовской Аравии так и не выдвинули свое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Cаудиты, изначально выразив свою заинтересованность и запросив финансовую информацию, так и не выдвинули предложение до дедлайна в минувшую пятницу.

Как известно, с недавних пор Суверенный фонд Саудовской Аравии владеет другим английским футбольным клубом -«Ньюкалом».
Нефтяная компания INEOS, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, сделала официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани, также претендующий на покупку «МЮ», готов заплатить за клуб 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Американский хедж-фонд Elliott, который ранее владел итальянским «Миланом», также подал заявку на приобретение английского «Манчестер Юнайтед».

ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
МО РФ сообщило подробности о ракетном ударе Израиля по Дамаску
Глава МИД Италии сообщил об отсутствии пророссийской пропаганды в СМИ
Мюнхенскую конференцию по безопасности завершили словами о Путине
Поляки возмутились гуляющим с нацистской символикой беженцам с Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Тоттенхэма»: «Во второй половине дела пошли гораздо лучше»

Сон Хын Мин прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Вест Хэмом»