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Сегодня, 21:18

Испанское издание составило список игроков-разочарований 2022 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанское издание Sport.es опубликовало список игроков, которые стали разочарованием в 2022 году.

Издание составило список из десяти футболистов: Поль Погба (полузащитник, «Ювентус», Франция), Джейдон Санчо (полузащитник, «Манчестер Юнайтед», Англия), Филиппе Коутиньо (полузащитник, «Астон Вилла», Бразилия), Артур (полузащитник, «Ювентус» / «Ливерпуль», Бразилия), Илайш Мориба (полузащитник, «Лейпциг» / «Валенсия», Испания), Эден Азар (нападающий, «Реал», Бельгия), Жоау Феликс (нападающий, «Атлетико», Португалия), Тимо Вернер (нападающий, «Челси» / «Лейпциг», Германия), Гарет Бэйл (нападающий, «Реал» / «Лос-Анджелес», Уэльс), Криштиану Роналду (нападающий, «Манчестер Юнайтед», Португалия).

Ранее издание опубликовало список из 10 лучших футболистов 2022 года.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
Гарет Бэйл
Джейдон Санчо
Жоау Феликс
Криштиану Роналду
Поль Погба
Тимо Вернер
Филиппе Коутиньо
Эден Азар
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