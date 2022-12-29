Испанское издание составило список игроков-разочарований 2022 года

Испанское издание Sport.es опубликовало список игроков, которые стали разочарованием в 2022 году.

Издание составило список из десяти футболистов: Поль Погба (полузащитник, «Ювентус», Франция), Джейдон Санчо (полузащитник, «Манчестер Юнайтед», Англия), Филиппе Коутиньо (полузащитник, «Астон Вилла», Бразилия), Артур (полузащитник, «Ювентус» / «Ливерпуль», Бразилия), Илайш Мориба (полузащитник, «Лейпциг» / «Валенсия», Испания), Эден Азар (нападающий, «Реал», Бельгия), Жоау Феликс (нападающий, «Атлетико», Португалия), Тимо Вернер (нападающий, «Челси» / «Лейпциг», Германия), Гарет Бэйл (нападающий, «Реал» / «Лос-Анджелес», Уэльс), Криштиану Роналду (нападающий, «Манчестер Юнайтед», Португалия).

Ранее издание опубликовало список из 10 лучших футболистов 2022 года.