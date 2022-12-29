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Сегодня, 21:37

«Манчестер Сити» может отправить Грилиша в «Милан»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» может отправить полузащитника Джека Грилиша в «Милан».

Как сообщает Calciomercato, английский клуб готов отдать 27-летнего игрока для того, чтобы заполучить вингера итальянской команды Рафаэля Леау.

Однако, по данным источника, «Милан» не удовлетворен талантом Грилиша, а это значит, что вингеру, возможно, придется произвести впечатление в ближайшие месяцы, чтобы обмен был произведен.

Английский футболист в текущем сезоне сыграл в составе «Сити» 9 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Calciomercato
Джек Грилиш
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
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