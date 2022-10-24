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Сегодня, 16:05

Источник: тен Хаг вернет Роналду к тренировкам, если тот согласится с ролью запасного

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг готов вернуть нападающего Криштиану Роналду к тренировкам с основой, утверждает The Athletic.

Однако для этого 37-летний португалец должен согласиться со статусом игрока запаса в команде. Если предложение будет отвергнуто, то специалист позволит Роналду искать новый клуб.

Роналду был отстранен от тренировок с основным составом «МЮ», после того как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Криштиану провел за команду 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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