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Сегодня, 11:35

Канселу назвал переход в «Манчестер Сити» самым важным шагом в карьере

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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу вспомнил свой трансфер в английский клуб.

«Да, в этом нет сомнений. Переход в «Манчестер Сити» — самый важный шаг в моей карьере. Конечно, я играл в таких больших клубах, как «Бенфика», «Валенсия», «Интер», «Ювентус», но думаю, что сейчас «Манчестер Сити» — это другой уровень. Конечно, первые полгода после перехода были не лучшими. Мне требовалось время на адаптацию. Но сейчас я уже привык ко всему. Надеюсь провести в «Ман Сити» еще много лет, потому что здесь мне хорошо. Я могу говорить об этом, потому что после моей ошибки в матче с «Ливерпулем» — индивидуальной ошибки, из-за которой «Ливерпуль» получил три очка, — меня поддерживали. Я чувствовал любовь со стороны фанатов, и я хочу отплатить им за нее в будущем. Я хочу приносить болельщикам трофеи, потому что это лучший способ отплатить за поддержку, которую они мне оказывают», — приводит слова Канселу официальный сайт «Манчестер Сити».

28-летний португалец присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году и провел за команду 146 матчей, забил 9 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Источник: https://www.mancity.com/features/citymag-nov2022/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Жоау Канселу
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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