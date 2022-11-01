Канселу назвал переход в «Манчестер Сити» самым важным шагом в карьере

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу вспомнил свой трансфер в английский клуб.

«Да, в этом нет сомнений. Переход в «Манчестер Сити» — самый важный шаг в моей карьере. Конечно, я играл в таких больших клубах, как «Бенфика», «Валенсия», «Интер», «Ювентус», но думаю, что сейчас «Манчестер Сити» — это другой уровень. Конечно, первые полгода после перехода были не лучшими. Мне требовалось время на адаптацию. Но сейчас я уже привык ко всему. Надеюсь провести в «Ман Сити» еще много лет, потому что здесь мне хорошо. Я могу говорить об этом, потому что после моей ошибки в матче с «Ливерпулем» — индивидуальной ошибки, из-за которой «Ливерпуль» получил три очка, — меня поддерживали. Я чувствовал любовь со стороны фанатов, и я хочу отплатить им за нее в будущем. Я хочу приносить болельщикам трофеи, потому что это лучший способ отплатить за поддержку, которую они мне оказывают», — приводит слова Канселу официальный сайт «Манчестер Сити».

28-летний португалец присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году и провел за команду 146 матчей, забил 9 мячей и отдал 22 результативные передачи.