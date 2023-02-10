Эдегор о времени в «Реале»: «Если бы я был испанцем мне бы дали больше времени, но я не жалуюсь»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор вспомнил свой переход в «Реал» в 2015 году в возрасте 16 лет.

«Мы с клубом подготовили план — каждый день я должен был тренироваться с первой командой, а потом получать игровое время в команде B. Тогда казалось, что это разумно, но вышло так, что я в итоге не нашел себе места ни в одной из этих команд. Пару лет я просто не прогрессировал.

Пресса набросилась на меня за то, что я не оправдал весь тот хайп. Я был легкой мишенью. Если вы действительно знаете меня, то видите, что я много улыбаюсь. Но думаю, что со стороны мое лицо иногда выглядит более сердитым, чем я есть на самом деле! Им было легче писать о том, как тяжело проходит моя адаптация.

Помню, как читал заголовок в духе: «Теперь для Мартина Эдегора наступил судьбоносный момент». И я такой: «Судьбоносный? Мне 18 лет!» Возможно, если бы я был испанцем, мне давали бы больше времени, чтобы расти. Честно говоря, я не знаю. В конце концов, такова природа этой хайп-машины. В современном футболе не бывает среднего — либо ты лучший игрок в истории, либо ты дерьмо.

Послушайте, я хочу прояснить, что не жалуюсь на время в «Реале». Нисколько. Переход в «Мадрид» пошел мне на пользу. Я очень много узнал о том, что нужно, чтобы достичь вершины. Я наблюдал, тренировался и учился у лучших игроков мира, моих кумиров. Я играл на «Бернабеу». Я научился жесткости, узнал, как справляться с трудностями. Это часть того, кем я стал сейчас. Это причина, по которой сейчас я здесь», — цитирует игрока

В составе второй команды «Реала» Эдегор провел 62 матча, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. За основную команду «сливочных» — 11 матчей без результативных действий.

В этом сезоне 24-летний капитан «Арсенала» провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.