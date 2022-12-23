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Сегодня, 16:57

Кавазашвили считает, что чемпион мира Коэн опередил свое время в футболе

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на смерть чемпиона мира по футболу в составе сборной Англии Джорджа Коэна.

«Мы тогда наблюдали, что это был защитник, который опередил свое время в футболе, мог спокойно, уверенно подключаться к атакам, играть как полузащитник и нападающий. И самое главное, что у него была великолепная взаимозаменяемость с партнерами. Его можно сравнить с Юрой Жирковым, который великолепно играл в сборной и клубе, выполнял громадный объем работы не только в физическом, но и в техническом и тактическом плане. Он при этом не нарушал общую систему игры команд и всегда был на виду как первоклассный левый защитник и форвард.

Я жалею, что столько таких великолепных игроков ушло из жизни, и сочувствую его семье, несмотря на нынешние напряженные политические отношения между странами", — приводит ТАСС слова Кавазашвили.

Сегодня, 23 декабря, стало известно о том, что Коэн скончался в возрасте 83 лет. Он стал семнадцатым футболистом из золотой команды 1966 года, ушедшим из жизни.

Источник: https://tass.ru/sport/16676157
Анзор Кавазашвили
Футбол
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Умер чемпион мира в составе сборной Англии по футболу Джордж Коэн

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