Кавазашвили считает, что чемпион мира Коэн опередил свое время в футболе

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на смерть чемпиона мира по футболу в составе сборной Англии Джорджа Коэна.

«Мы тогда наблюдали, что это был защитник, который опередил свое время в футболе, мог спокойно, уверенно подключаться к атакам, играть как полузащитник и нападающий. И самое главное, что у него была великолепная взаимозаменяемость с партнерами. Его можно сравнить с Юрой Жирковым, который великолепно играл в сборной и клубе, выполнял громадный объем работы не только в физическом, но и в техническом и тактическом плане. Он при этом не нарушал общую систему игры команд и всегда был на виду как первоклассный левый защитник и форвард.

Я жалею, что столько таких великолепных игроков ушло из жизни, и сочувствую его семье, несмотря на нынешние напряженные политические отношения между странами", — приводит ТАСС слова Кавазашвили.

Сегодня, 23 декабря, стало известно о том, что Коэн скончался в возрасте 83 лет. Он стал семнадцатым футболистом из золотой команды 1966 года, ушедшим из жизни.