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Сегодня, 13:13

Кайл Уокер в нетрезвом состоянии снимал штаны в баре и приставал к девушкам

Ана Горшкова
Корреспондент
Кайл Уокер.
Фото Reuters
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер посетил бар через сутки после матча АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

Как сообщает The Sun, на кадрах видеонаблюдения видно, как Уокер в воскресенье гуляет с друзьями в одном из баров Манчестера, и, судя по всему, он был пьян. 32-летний футболист в какой-то момент снимает штаны, чтобы обнажить себя, сначала перед своими друзьями, а затем перед отдельной группой женщин.

Кайл Уокер и неизвестная девушка.
The Sun

По данным источника, футболист провел в баре 90 минут, «распивая напитки и танцуя грязные танцы с девушками». Также говорится, что он «лапал грудь одной из своих подруг» и целовал ее. Эта женщина, согласно The Sun, не является его женой Энни.

Напомним, что в 2020 году Уокер был пойман на нарушении карантина во время пандемии коронавируса. Вместо изоляции он вызывал к себе двух проституток.

C 2010 года Уокер находится в отношениях с Энни Килнер. У пары трое сыновей — Роман, Риан и Рейн. В мае 2019 года Килнер и Уокер расстались, но позже снова сошлись. В июне 2020 года пара обручилась.

В апреле 2020 года у Уокера и модели Лорин Гудман родился сын Кайро.

Источник: The Sun
Кайл Уокер
ФК Манчестер Сити
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