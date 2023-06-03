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Сегодня, 14:31

Каземиро призвал «Манчестер Юнайтед» усилить состав этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о предстоящем трансферном окне.

«Когда приходят высококлассные игроки, качественные игроки, это всегда приветствуется. Мы всегда хотим качественных игроков. Но мы, игроки, знаем, что есть люди, у которых есть знания для этого. У нас есть Джон [Мертоу, директор «МЮ»], который подписал меня и привел сюда, поэтому я полностью доверяю ему, а также его персоналу и менеджеру. Последнее слово всегда остается за клубом, и не мы, игроки, должны совать свой нос в это дело.

Но чем больше у вас лучших игроков, тем лучше, потому что мы знаем, что когда много качественных игроков, есть конкуренция за места, а это значит, что вы подходите к концу сезона в лучшей форме», — приводит слова Каземиро Sky Sports.

31-летний бразилец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл 50 матчей за красных дьяволов, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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