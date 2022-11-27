Кевин де Брюйне рассказал, каково играть с Холанном

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал о совместной игре с нападающим Эрлином Холанном.
«Да как с любым форвардом. Он очень быстрый, впрочем», — рассказал хавбек The Guardian.
21-летний футболист летом перешел в «Сити» за 75 миллионов евро. Холанн в этом сезоне провел за «горожан» 18 матчей, забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.
Его контракт с «Ман Сити» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего норвежца в 170 миллионов евро.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования