Терри посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»

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Экс-игрок «Челси» Джон Терри считает, что форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну необходимо сменить команду, если хочет завоевывать титулы.
«В «Тоттенхэме» Кейн не будет претендовать на титулы, а он голоден до побед. Конечно, при любой появляющейся возможности задеть «Тоттенхэм» я буду ей пользоваться», — цитирует Терри beIN Sports.
Контракт 29-летнего Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.
В 297 матчах АПЛ Кейн забил 195 мячей. Впереди него находятся только Уэйн Руни (208 голов в 491 матче) и Алан Ширер (260 голов в 441 поединке).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования