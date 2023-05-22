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Кейн считает, что «Тоттенхэму» нужны перемены

Виктория Кравченко
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Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн после поражения команды в матче с «Брентфордом» (1:3) в рамках 37-го тура АПЛ рассказал, что нужно клубу.

«Я максимально сосредоточен на нынешнем сезоне. Делаю все, чтобы максимально помочь команде. Впереди лето, и нам нужно многое изменить, чтобы снова начать добиваться успеха. Я сосредоточен на том, чтобы насладиться последними матчами и постараться победно завершить сезон», — цитирует игрока Daily Mail.

В текущем сезоне АПЛ Кейн участвовал в 37 матчах, отметившись 28 голмами и тремя голевыми передачами.

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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