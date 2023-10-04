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Сегодня, 17:59

Клопп настаивает на переигровке матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал провести переигровку матча 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2).

«Эта аудиозапись вообще ничего не меняет. Это очевидная ошибка. Я думаю, что для такого должны быть определенные решения. Я думаю, что нужно назначать переигровку. Аргументом против этого будет тот факт, что это может послужить началом целой волны таких решений. Я привык к неправильным и трудным решениям, но ничего подобного никогда не случалось, и именно поэтому я считаю, что переигровка — это правильное решение», — приводит слова Клоппа The Guardian.

На 34-й минуте арбитры не засчитали гол Луиса Диаса, который мог вывести мерсисайдцев вперед. После игры PGMOL (компания, отвечающая за работу арбитров в Англии) признала, что решение об отмене гола было ошибочным.

В ходе просмотра видеоповтора арбитры ВАР решили, что судьи в поле засчитали гол Диаса, поэтому сказал, что игру можно продолжать. После этого оператор повтора несколько раз передал просьбу остановить матч, но игра уже была возобновлена.

«Ливерпуль» доигрывал матч с «Тоттенхэмом» вдевятером после удалений Кертиса Джонса и Диогу Жоты. Победу лондонцам принес автогол Жоэля Матипа на 90+6-й минуте.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2023/oct/04/jurgen-klopp-calls-for-spurs-liverpool-replay-after-var-error
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юрген Клопп
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