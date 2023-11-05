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Сегодня, 22:43

Клопп — о голе Диаса: «Замечательный момент, но самое главное, чтобы его отца освободили»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о голе Луиса Диаса в матче против «Лутон Таун» (1:1) в 11-м туре АПЛ.

26-летний вингер принес мерсисайдцам ничью, забив на 90+5-й минуте.

«Замечательный момент, но это не меняет ситуацию. Самое главное, чтобы его отца освободили. Замечательно, что он захотел быть здесь. Для нас это супер важный гол, а для него очень эмоциональный. Он забил, но нам нужно увидеть улучшение ситуации в Колумбии», — приводит слова Клоппа BBC.

Футболист пропустил несколько матчей «Ливерпуля» из-за похищения родителей в Колумбии на одной из заправочных станций Барранкаса на севере страны. Маму Диаса уже отпустили, а отец все еще находится в плену.

Футбол
Лутон Таун
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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