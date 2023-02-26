Клопп рассказал о характере повреждения Нуньеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда форвард команды Дарвин Нуньес может вернутся к команде после полученного повреждения.

«У Дарвина были проблемы с плечом, которые тянутся еще с матча против «Ньюкасла». В поединке с «Реалом» он смог сыграть, но затем получил удар в эту область, восстановиться к данной игре шансов не было. Надеюсь, к середине следующей недели он вернется», — приводит слова Клоппа talkSPORT.

В текущем сезоне 23-летний уругваец сыграл за английскую команду 29 матчей, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

«Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 23 матча