Клопп заявил, что Нуньес сделал огромный шаг вперед

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил прогресс нападающего Дарвина Нуньеса.

«Он сделал огромный шаг вперед за последние несколько недель. Он представляет угрозу. Вы видели гол — наверное, он был довольно хорош, не так ли? Это было действительно сильно. Он всегда был доступен для нас. Очень важно, что теперь у нас есть своего рода технарь. Ударить по мячу, принять его грудью — как, например, мы забили третий гол в ворота «Вулверхэмптона». Думаю, это была похожая ситуация, и это очень важно для нас. И работа в обороне, которую он выполняет сейчас — это, пожалуй, главное отличие. Он всегда хотел этого, но был менее координирован. Теперь он смотрится намного лучше, мы нашли способ построить вокруг него игру. Кертис Джонс и Доминик Собослаи очень помогают, учитывая, насколько они гибкие в этом плане. Это очень хорошо», — приводит слова Клоппа Goal.

24-летний нападающий выступает за «Ливерпуль» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб семь матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.