Клопп заявил, что Нуньес сделал огромный шаг вперед

Сегодня, 06:46
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил прогресс нападающего Дарвина Нуньеса.
«Он сделал огромный шаг вперед за последние несколько недель. Он представляет угрозу. Вы видели гол — наверное, он был довольно хорош, не так ли? Это было действительно сильно. Он всегда был доступен для нас. Очень важно, что теперь у нас есть своего рода технарь. Ударить по мячу, принять его грудью — как, например, мы забили третий гол в ворота «Вулверхэмптона». Думаю, это была похожая ситуация, и это очень важно для нас. И работа в обороне, которую он выполняет сейчас — это, пожалуй, главное отличие. Он всегда хотел этого, но был менее координирован. Теперь он смотрится намного лучше, мы нашли способ построить вокруг него игру. Кертис Джонс и Доминик Собослаи очень помогают, учитывая, насколько они гибкие в этом плане. Это очень хорошо», — приводит слова Клоппа Goal.
24-летний нападающий выступает за «Ливерпуль» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб семь матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.