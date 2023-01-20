Конте был возмущен вопросом о ситуации с контрактом Гарри Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте был разозлен тем, что его спросили о будущем форварда Гарри Кейна. Контракт игрока истекает через полтора года.

«Почему я должен отвечать на этот сложный вопрос? Вы пытаетесь этим вопросом поставить меня в затруднительное положение по отношению к клубу и к окружению. Почему я должен отвечать?» — цитирует тренера football.london.

В этом сезоне англичанин провел 20 матчей, забил 15 голов и сделал 1 ассист. «Тоттенхэм» идет на пятом месте в АПЛ.