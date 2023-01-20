Конте был возмущен вопросом о ситуации с контрактом Гарри Кейна

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте был разозлен тем, что его спросили о будущем форварда Гарри Кейна. Контракт игрока истекает через полтора года.
«Почему я должен отвечать на этот сложный вопрос? Вы пытаетесь этим вопросом поставить меня в затруднительное положение по отношению к клубу и к окружению. Почему я должен отвечать?» — цитирует тренера football.london.
В этом сезоне англичанин провел 20 матчей, забил 15 голов и сделал 1 ассист. «Тоттенхэм» идет на пятом месте в АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования