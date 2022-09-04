Конте считает, что «Тоттенхэм» еще не играет на топ-уровне

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после матча АПЛ с «Фулхэмом» (2:1) оценил игру команды в этом сезоне.

«Важно, чтобы команда играла с большим энтузиазмом и на кураже. Нужно быть реалистами. В ноябре ситуация была проблематичной, и после домашнего поражения от «МЮ» со счетом 0:3 клуб принял решение уволить Нуну Эшпириту Санту. Но мы все еще не на топ-уровне», — цитирует Конте Football London.

После 6 матчей АПЛ «Тоттенхэм» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.