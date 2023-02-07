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Сегодня, 06:58

Коутиньо отказался от перехода из «Астон Виллы» в «Галатасарай»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо отказался переходить в «Галатасарай», сообщает TEAMtalk.

30-летний бразилец не заинтересован в том, чтобы выступать в чемпионате Турции, и собирается продолжать играть в английской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» хотел арендовать футболиста до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2022/23 Коутиньо принял участие в 20 матчах «Астон Виллы» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.

Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Галатасарай
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