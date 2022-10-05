Кулибали считает Жиру топ-футболистом

Сегодня, 11:00
Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал, что думает о нападающем «Милана» Оливье Жиру. Сегодня лондонцы встретятся с миланским клубом в матче Лиги чемпионов.
«Жиру на самом деле топ-футболист. В прошлом сезоне он доказал это в серии А. Он забил много голов и помог своей команде выиграть скудетто. В «Челси» он тоже забивал немало», — сказал Кулибали на пресс-конференции.
Жиру прошлым летом перешел из «Челси» в «Милан».
Матч Лиги чемпионов пройдет в Лондоне. Начало — в 22.00 мск.
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