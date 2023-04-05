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Сегодня, 17:45

Лэмпард не против временно возглавить «Челси»

Виктория Кравченко
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«Челси» готов рассмотреть кандидатуру Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера до конца сезона-2022/2023, сообщает The Times.

Вчера, 4 апреля, специалист был замечен в директорской ложе во время матча с «Ливерпулем» (0:0) . Отмечается, что на постоянную работу в «Челси» он не рассматривается.

По данным источника, руководство клуба готовится к переговорам с испанским специалистом Луисом Энрике. Сегодня, 5 апреля, экс-тренер «Барселоны» прилетел в Лондон. Он является одним из основных кандидатов на должность главного тренера «Челси».

Ранее лондонский клуб возглавлял Грэм Поттер, однако из-за неудовлетворительных результатов команды покинул свой пост.

После 29 туров АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице.

Фрэнк Лэмпард
ФК Челси
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