«Челси» готов предложить Канте новый контракт

«Челси» готов предложить полузащитнику Н'Голо Канте новый контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство клуба очень довольно игрой 32-летнего футболиста после возвращения. Переговоры о новой сделке идут полным ходом. Клуб хочет развивать таланты, но также нуждается в опыте и лидерстве, и Канте — часть этого проекта.

Контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Челси» с 2016 года.

В текущем сезоне Н'Голо Канте сыграл за клуб 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. С августа 2022 года по март 2023 он не играл из-за травмы подколенного сухожилия.