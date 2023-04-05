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Сегодня, 17:55

«Челси» готов предложить Канте новый контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» готов предложить полузащитнику Н'Голо Канте новый контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство клуба очень довольно игрой 32-летнего футболиста после возвращения. Переговоры о новой сделке идут полным ходом. Клуб хочет развивать таланты, но также нуждается в опыте и лидерстве, и Канте — часть этого проекта.

Контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Челси» с 2016 года.

В текущем сезоне Н'Голо Канте сыграл за клуб 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. С августа 2022 года по март 2023 он не играл из-за травмы подколенного сухожилия.

Источник: Фабрицио Романо
Н`Голо Канте
ФК Челси
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