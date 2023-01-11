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Сегодня, 02:09

«Лестер» хочет подписать форварда «Фиорентины» Гонсалеса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лестер» ведет переговоры по трансферу нападающего «Фиорентины» Николаса Гонсалеса, сообщает журналист Николо Скира.

Английский клуб предложил 24-летнему аргентинцу контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 4 миллиона евро. В данный момент команды обсуждают сумму потенциальной сделки.

Гонсалес выступает за «Фиорентину» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов в 11 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 23 миллиона евро.

Футбол
ФК Лестер
ФК Фиорентина
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