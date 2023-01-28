Сегодня, 20:23
«Лестер» предложил 20 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Лидса» Джека Харрисона, утверждает The Athletic.
Его контракт с «Лидсом» истекает летом 2024 года, и пока 26-летний футболист отказывает подписывать новое соглашение.
Ранее Харрисоном также интересовался «Ньюкасл», однако «сороки» находятся на пороге приобретения Энтони Гордона из «Эвертона» за 45 миллионов фунтов, а потому рассматривают игрока «Лидса» только в качестве запасного варианта.
Харрисон является воспитанником «Манчестер Сити», но уже достаточно долго выступает за «Лидс». На счету вингера один гол и четыре результативные передачи в 17 матчах нынешнего сезона АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования