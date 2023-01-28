«Лестер» предложил 20 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Лидса»

«Лестер» предложил 20 миллионов фунтов стерлингов за нападающего «Лидса» Джека Харрисона, утверждает The Athletic.

Его контракт с «Лидсом» истекает летом 2024 года, и пока 26-летний футболист отказывает подписывать новое соглашение.

Ранее Харрисоном также интересовался «Ньюкасл», однако «сороки» находятся на пороге приобретения Энтони Гордона из «Эвертона» за 45 миллионов фунтов, а потому рассматривают игрока «Лидса» только в качестве запасного варианта.

Харрисон является воспитанником «Манчестер Сити», но уже достаточно долго выступает за «Лидс». На счету вингера один гол и четыре результативные передачи в 17 матчах нынешнего сезона АПЛ.