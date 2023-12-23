Бесплатная трансляция матча АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыгрыюта в центральном матче 18-го тура английской премьер-лиги в субботу, 23 декабря. Встреча лидеров чемпионата пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Ливерпуль» — «Арсенал» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию центральной игры 18-го тура АПЛ.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своем активе 39 пунктов. «Ливерпуль» набрал 38 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ.

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