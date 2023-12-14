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Сегодня, 03:25

«Ливерпуль» хочет отозвать Фабио Карвальо из аренды в «Лейпциге»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» планирует вернуть полузащитника Фабио Карвальо, который выступает за «Лейпциг» на правах аренды, сообщает Sky Spors.

По данным источника, мерсисайдцы недовольны тем, что 21-летний португалец не получает игровой практики в Германии. Клуб рассчитывает отправить футболиста еще в одну аренду, но хочет, чтобы игрок перешел в одну из команд АПЛ или чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

В сезоне-2023/24 Карвальо принял участие в 13 матчах «Лейпцига», провел на поле в сумме 347 минут и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
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