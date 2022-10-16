«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Клопп получил красную карточку

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил красную карточку во время матча 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

На 85-й минуте немец агрессивно отреагировал на решение судейской бригады не назначать штрафной за столкновение защитника «горожан» Жоау Канселу и форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха. За это главный арбитр Энтони Тэйлор удалил специалиста с поля.

Таким образом, Клопп не сможет присутствовать на скамейке запасных «Ливерпуля» в матче 12-го тура АПЛ против «Вест Хэма».