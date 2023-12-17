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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

Прямая трансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» начнется в 19.30 мск 17 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Бруну Фернандеш.
Бруну Фернандеш.
Фото Reuters
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17 декабря «Ливерпуль» дома на стадионе «Энфилд» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре «СЭ».

«Ливерпуль» под руководством тренера Юргена Клоппа набрал 37 очков, занимая первое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» Эрика тен Хага находится на седьмой строчке с 27 баллами.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

В последний раз команды играли друг с другом 5 марта 2023 года. Тогда «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 в 26-м туре прошлого сезона чемпионата Англии.

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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