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Сегодня, 01:51

«Ливерпуль» назначил нового клубного доктора

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ливерпуль» выбрал нового клубного доктора, назначив на эту роль Джонатана Пауэра, сообщает Liverpool Echo.

Медицинская служба «Ливерпуля» оставалась без постоянного руководителя с августа 2022 года, когда Джон Мокстон покинул должностью после шести лет в клубе.

Джонатан Пауэр присоединится к команде Юргена Клоппа во время тренировочного сбора в Дубае, а полноценно приступит к исполнению своих обязанностей после Нового года.

Ранее Пауэр выполнял роль доктора главной сборной Англии, а также поработал с «Брентфордом» и двумя регбийными клубами из Лидса.

ФК Ливерпуль
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