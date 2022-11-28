«Ливерпуль» назначил нового клубного доктора

«Ливерпуль» выбрал нового клубного доктора, назначив на эту роль Джонатана Пауэра, сообщает Liverpool Echo.

Медицинская служба «Ливерпуля» оставалась без постоянного руководителя с августа 2022 года, когда Джон Мокстон покинул должностью после шести лет в клубе.

Джонатан Пауэр присоединится к команде Юргена Клоппа во время тренировочного сбора в Дубае, а полноценно приступит к исполнению своих обязанностей после Нового года.

Ранее Пауэр выполнял роль доктора главной сборной Англии, а также поработал с «Брентфордом» и двумя регбийными клубами из Лидса.