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Сегодня, 01:39

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Гринвуд повторно нарушил условия своего освобождения под залог

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд повторно нарушил условия своего освобождения под залог, сообщает Daily Mail.

В данный момент 21-летний Гринвуд дожидается назначенного на ноябрь 2023 суда по обвинениям в изнасиловании, избиении и попытках контролировать поведение своей бывшей девушки.

Мейсон был освобожден под залог лишь после ходатайства своих адвокатов, и англичанину запретили напрямую или косвенно контактировать со своей жертвой, с которой он уже пытался связаться в октябре.

Тем не менее, сейчас Гринвуд повторно нарушил условия залога. С банковского счета футболиста была оплачена покупка в интернет-магазине с доставкой на адрес его бывшей подружки.

Речь идет об одежде люксового бренда, причем известно, что заказ оставлял не Гринвуд. В данный момент этим инцидентом занимается полиция.

ФК Манчестер Юнайтед
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