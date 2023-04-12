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Англия

Сегодня, 13:53

«Ливерпуль» выбыл из гонки за подписание Беллингема

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» выбыл из борьбы за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщает The Telegraph, английский клуб больше не планируют приобретать 19-летнего игрока из-за его цены. На трансфер ушло бы свыше 120 миллионов евро — это большая часть летнего бюджета команды. Вместо этого «Ливерпуль» сосредоточится на том, чтобы усилить каждую линию.

Информируется, что главный тренер Юрген Клопп на 100 процентов поддерживает решение не покупать Беллингема.

Ранее сообщалось, что Беллингем исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».

В текущем сезоне англичанин провел 37 матчей за «Боруссию», забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
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