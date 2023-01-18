Лопетеги прокомментировал переход Сарабии из «ПСЖ»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги прокомментировал переход Пабло Сарабии из «ПСЖ».

«Сарабия — хороший игрок. Он нам очень поможет. Он начнет работать с нами в ближайшие дни. Мы счастливы получить такого игрока. Новые трансферы? В данный момент я не думаю об этом. Меня беспокоит только то, что меня выбили из Кубка Англии и все», — цитирует BBC Лопетеги.

30-летний испанец подписал с «Вулверхэмптоном» контракт на 2,5 года. В новой команде он будет играть под 21-м номером.