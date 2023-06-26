Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:12

Луис Диас будет играть под другим номером в «Ливерпуле»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с января 2022 года играл под 23 номером. Спустя полтора года футболист решил сменить номер, сообщает пресс-служба команды.

Теперь на футболке Диаса будет цифра 7. Ранее под этим номером выступал Джеймс Милнер. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта и теперь будет играть за «Брайтон».

Болельщики, которые в клубном магазине уже купили футболки Диаса с номером 23, смогут бесплатно обменять их на новые — с номером 7.

В минувшем сезоне 26-летний колумбиец провел 17 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

ФК Ливерпуль
Педро Луис Диас
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
Легенда UFC Сен-Пьер хочет помочь Илону Маску подготовиться к бою с Цукербергом
Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск
Вильфанд спрогнозировал дожди в нескольких регионах России
Христианские ценности из Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо за 45 миллионов фунтов стерлингов