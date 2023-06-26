Луис Диас будет играть под другим номером в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с января 2022 года играл под 23 номером. Спустя полтора года футболист решил сменить номер, сообщает пресс-служба команды.

Теперь на футболке Диаса будет цифра 7. Ранее под этим номером выступал Джеймс Милнер. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта и теперь будет играть за «Брайтон».

Болельщики, которые в клубном магазине уже купили футболки Диаса с номером 23, смогут бесплатно обменять их на новые — с номером 7.

В минувшем сезоне 26-летний колумбиец провел 17 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.