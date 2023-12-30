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Сегодня, 18:30

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

Прямая трансляция матча АПЛ «Ноттингем Форест» — «МЮ» начнется в 20.30 мск 30 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Эрик тен Хаг (слева) и футболист Расмус Хойлунн.
Эрик тен Хаг (слева) и Расмус Хойлунн.
Фото Reuters
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30 декабря «Ноттингем Форест» дома на стадионе «Сити Граунд» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры АПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками. «МЮ» тренера Эрика тен Хага находится на седьмой строчке с 31 баллом.

В последний раз команды играли друг с другом 26 августа 2023 года. Тогда «МЮ» дома победил «Ноттингем» со счетом 3:2 в третьем туре АПЛ.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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