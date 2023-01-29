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Магуайр о дубле Каземиро: «Он улучшил «Манчестер Юнайтед» и его моральный дух»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против «Рединга» (3:1).

У нас было множество моментов. В перерыве говорили о терпении и о том, что забьем первый гол. Каземиро сделал то, для чего пришел сюда. Он феноменальный игрок. Нельзя выиграть то, что выиграл он, не будучи топ-игроком. Он улучшил команду и ее моральный дух.

Прошло две с половиной недели с момента моего последнего появления в старте, я много работал на тренировках. Когда у меня появляется возможность, я должен ею спользоваться. Я готов, когда мой шанс приходит. Мне 29, и я никогда не был в таком положении в своей карьере. Я не хочу к этому привыкать, но это неотъемлемая часть футбола", — приводит слова Магуайра BBC Sport.

Полузащитник хозяев Каземиро сделал дубль, еще один мяч на счету Фреда. Единственный гол гостей забил Амаду Мбенге.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии состоится в понедельник, 30 января.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рединг
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«Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии, Каземиро сделал дубль

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