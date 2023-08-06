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Сегодня, 16:30

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: трансляция матча за Суперкубок Англии

Прямая трансляция матча «Манчестер Сити» — «Арсенал» начнется в 18.00 мск 6 августа
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Арсенала».
Фото Reuters
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6 августа, в воскресенье, в Лондоне «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии-2023 по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли», начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Манчестер Сити» — «Арсенал» в прямом эфире бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче за Суперкубок Англии (FA Community Shield) играют победитель прошлого сезона в АПЛ и обладатель Кубка страны, но так как «горожане» завоевали оба трофея, то соперником «Сити» стал «Арсенал». Лондонцы заняли второе место в чемпионате Англии по футболу.

Действующим обладателем Суперкубка Англии является «Ливерпуль», который тренирует Юрген Клопп.

Англия: все новости и обзоры матчей АПЛ, Кубка и Суперкубка, календарь и расписание игр, статистика и бомбардиры.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: кто возьмет Суперкубок? Онлайн трансляция матча

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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