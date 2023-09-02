«Манчестер Сити» дома сыграет с «Фулхэмом» в рамках 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Официальной трансляции на территории России нет. Прямой эфир можно посмотреть на официальных сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Манчестер Сити» — «Фулхэм» в прямом эфире можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте. Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

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