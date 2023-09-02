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Сегодня, 16:00

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

«Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом» в чемпионате Англии 2 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома сыграет с «Фулхэмом» в рамках 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Официальной трансляции на территории России нет. Прямой эфир можно посмотреть на официальных сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Манчестер Сити» — «Фулхэм» в прямом эфире можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте. Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Чемпионат Англии: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
02 сент, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Фулхэм

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
2
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
3
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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