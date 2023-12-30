«Манчестер Сити» победил «Шеффилд» и поднялся на третье место в АПЛ

«Манчестер Сити» дома обыграл «Шеффилд» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Голы в игре забили Родри (14-я минута) и Хулиан Альварес (61-я).

«Манчестер Сити» набрал 40 очков в 19 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. На второй строчке находится «Астон Вилла» (42). «Шеффилд» идет на 20-м месте (9 баллов).

В другом матче «Кристал Пэлас» победил «Брентфорд» со счетом 3:1. Голы у победителей забили Майкл Олисе (14-я и 58-я) и Эбере Эзе (39-я). За гостей отличился Кин Льюис-Поттер на 2-й минуте матча.

«Кристал Пэлас» (21 очко) занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брентфорд» — 15-й (19 баллов).