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Сегодня, 19:58

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд» и поднялся на третье место в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» — 2:0.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» дома обыграл «Шеффилд» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Этихад».

Голы в игре забили Родри (14-я минута) и Хулиан Альварес (61-я).

«Манчестер Сити» набрал 40 очков в 19 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. На второй строчке находится «Астон Вилла» (42). «Шеффилд» идет на 20-м месте (9 баллов).

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:0
Шеффилд Юнайтед

В другом матче «Кристал Пэлас» победил «Брентфорд» со счетом 3:1. Голы у победителей забили Майкл Олисе (14-я и 58-я) и Эбере Эзе (39-я). За гостей отличился Кин Льюис-Поттер на 2-й минуте матча.

«Кристал Пэлас» (21 очко) занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брентфорд» — 15-й (19 баллов).

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
3:1
Брентфорд
Источник: Таблица АПЛ
ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
ФК Шеффилд Юнайтед
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