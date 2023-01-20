«Манчестер Сити» за 2 минуты сравнял счет в матче против «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» сравнял счет в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Игра проходит на стадионе «Этихад».

На 51-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес забил первый гол «Сити», а спустя две минуты шведский форвард Эрлин Холанн сравнял счет.

«Шпоры» забили два гола в конце первого тайма — Деян Кулушевски на 44-й минуте, а Эмерсон Роял на 2-й добавленной.