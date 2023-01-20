«Манчестер Сити» за 2 минуты сравнял счет в матче против «Тоттенхэм»

Сегодня, 00:18
«Манчестер Сити» сравнял счет в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Игра проходит на стадионе «Этихад».
На 51-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес забил первый гол «Сити», а спустя две минуты шведский форвард Эрлин Холанн сравнял счет.
«Шпоры» забили два гола в конце первого тайма — Деян Кулушевски на 44-й минуте, а Эмерсон Роял на 2-й добавленной.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования