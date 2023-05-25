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25 мая, 23:57

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и поднялся на третье место в АПЛ

Руслан Минаев
Каземиро празднует забитый гол.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Челси» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ — 4:1.

Счет на 6-й минуте открыл Каземиро. В концовке первого тайма Марсьяль удвоил преимущество манкунианцев, а на 73-й — Фернандеш с пенальти сделал счет крупным. Спустя пять минут Рэшфорд забил четвертый гол хозяев. На 89-й минуте Феликс отыграл один мяч «Челси.

«МЮ» набрал 72 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата, обойдя «Ньюкасл» (70 очков).

Команда Эрика тен Хага за один тур до конца обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
25 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:1
Челси

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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