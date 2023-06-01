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Сегодня, 17:45

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить Магуайру 12 миллионов евро, чтобы он покинул клуб летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Манчестер Юнайтед» готово заплатить защитнику команды Гарри Магуайру 11,7 миллионов евро, чтобы они покинул клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации издания, таким образом в клубе хотят сэкономить на зарплате защитника.

В 2019 году защитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за 87 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 30-летний англичанин сыграл 31 матч за «красных дьяволов» и не отметился результативными действиями.

Источник: Daily Mail
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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