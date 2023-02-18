«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к защитнику «Аталанты»

Два клуба АПЛ заинтересованы в подписании защитника «Аталанты» Джорджо Скальвини.

Как сообщает Goal со ссылкой на Corriere della Sera, 19-летний футболист привлек внимание «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Также итальянца хотят заполучить «Бавария».

Скальвини является воспитанником «Аталанты». За первую команду защитник провел 41 матч, забил три гола и отдал один результативный пас.

Портал Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.