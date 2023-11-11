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Сегодня, 20:00

Гол Линделефа принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лутоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Лутон Таун» в матче 12-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил защитник манкунианцев Виктор Линделеф.

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и поднялся на шестое место в АПЛ. «Лутон» (6 очков) остался 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
11 нояб, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Лутон Таун

В параллельном матче «Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» — 3:2. Победу гостям принесли голы Виталия Миколенко, Абдулая Дукуре и Идриссы Гейе.

За лондонцев отличились Эберече Эзе и Одсон Эдуар.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
11 нояб, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:3
Эвертон

Источник: Таблица АПЛ
Виктор Линделеф
Футбол
Лутон Таун
ФК Манчестер Юнайтед
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