Гол Линделефа принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лутоном»

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Лутон Таун» в матче 12-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил защитник манкунианцев Виктор Линделеф.

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и поднялся на шестое место в АПЛ. «Лутон» (6 очков) остался 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.

В параллельном матче «Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» — 3:2. Победу гостям принесли голы Виталия Миколенко, Абдулая Дукуре и Идриссы Гейе.

За лондонцев отличились Эберече Эзе и Одсон Эдуар.