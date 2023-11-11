«Арсенал» в меньшинстве удержал победу над «Бернли»

«Арсенал» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 12-го тура АПЛ — 3:1.

Счет на 45+1-й минуте открыл Леандро Троссар. На 54-й минуте Джош Браунхил сравнял счет, но уже три минуты спустя Вильям Салиба снова вывел «канониров» вперед. На 74-й минуте еще один мяч в ворота гостей забил Александр Зинченко.

На 83-й минуте команда Микеля Артеты осталась в меньшинстве — красную карточку получил Фабиу Виейра.

«Арсенал» (27 очков) вышел на второе место в АПЛ. «Бернли» (4) остается на предпоследней строчке в турнирной таблице.