«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 10-го тура чемпионата Англии 29 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции не будет. Посмотреть встречу бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Красные дьяволы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, в их активе — 15 очков. Команда Хосепа Гвардиолы занимает третью строчку с 21 баллом.

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