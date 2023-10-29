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Сегодня, 17:00

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео)

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 10-го тура чемпионата Англии 29 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции не будет. Посмотреть встречу бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Красные дьяволы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, в их активе — 15 очков. Команда Хосепа Гвардиолы занимает третью строчку с 21 баллом.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Манчестер Сити

Чемпионат Англии: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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