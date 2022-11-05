Тухель: «Грустно, потому что моя работа в «Челси» не была завершена»

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об уходе из лондонского клуба.

«Да, я был расстроен. И мне грустно, потому что я думаю, что моя работа в «Челси» не была завершена. У меня были фантастические отношения с игроками.

Я был готов пройти долгий путь, потому что чувствовал себя счастливым в «Челси», но у владельцев было другое видение, и я должен был принять это», — приводит слова тренера The Guardian.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.